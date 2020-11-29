Столяров: всё это как снежный ком, первый раз такое в моей карьере

Нападающий рижского «Динамо» Геннадий Столяров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (2:3).

«Проспали начало матча, хотя предупреждали, что «Сочи» – молодая, наглая и озорная команда. Смогли переломить ход матча, но не хватило в конце. Всё это как снежный ком, первый раз такое в моей карьере. Нам нужно начать побеждать, это вернёт уверенность», – цитирует Столярова пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне 34-летний Столяров принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи при показателе полезности «+3» и шести минутах штрафного времени. За весь прошлый сезон в «Спартаке» Столяров набрал 3 (0+3) очка в 44 матчах.