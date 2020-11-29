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Сошников: Никитин – очень прямой тренер. Всё честно и прозрачно

Сошников: Никитин – очень прямой тренер. Всё честно и прозрачно
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Никита Сошников поделился ожиданиями от игры под руководством главного тренера Игоря Никитина.

«В этом сезоне была абсолютная неопределённость. То играешь, то не играешь. Мне казалось это странным. Поэтому я и принял решение поменять команду, в первую очередь для своего психологического состояния. Сейчас я должен выходить и доказывать. Посмотрим, что из этого получится.

Не согласен, что Никитин специфический тренер. Напротив, очень прямой. Всё честно и прозрачно. Играешь хорошо — заслуживаешь место в составе, если нет – значит нет. С ним нет никаких подводных камней. Насчёт его взгляда — это я не могу комментировать. Насколько я помню, мне нравилось играть под его руководством. Так что я только рад», – цитирует Сошникова Sport24.

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