Сошников: Никитин – очень прямой тренер. Всё честно и прозрачно

Нападающий ЦСКА Никита Сошников поделился ожиданиями от игры под руководством главного тренера Игоря Никитина.

«В этом сезоне была абсолютная неопределённость. То играешь, то не играешь. Мне казалось это странным. Поэтому я и принял решение поменять команду, в первую очередь для своего психологического состояния. Сейчас я должен выходить и доказывать. Посмотрим, что из этого получится.

Не согласен, что Никитин специфический тренер. Напротив, очень прямой. Всё честно и прозрачно. Играешь хорошо — заслуживаешь место в составе, если нет – значит нет. С ним нет никаких подводных камней. Насчёт его взгляда — это я не могу комментировать. Насколько я помню, мне нравилось играть под его руководством. Так что я только рад», – цитирует Сошникова Sport24.