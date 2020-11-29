Коваленко: от выступлений «Локомотива» зависит настроение миллионов граждан России

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился своим мнением о выступлении «Локомотива» в нынешнем сезоне КХЛ.
«Слово «кризис» — слишком громкое, но болельщики переживают. Нужно понимать, что хоккей в Ярославле и области — вид спорта номер один, а «Локомотив» — главный клуб всего Центрального региона. От выступлений команды зависит настроение нескольких миллионов граждан России.
В нынешней ситуации, наоборот, хотел бы поддержать нашу команду, её тренерский штаб. Спадов — тем более в нынешнем, экстремальном сезоне — не избежит ни один клуб лиги. В октябре команда Андрея Скабелки в ряде матчей доминировала, смотрелась уверенно, особенно в плане результата. Думаю, что во время паузы на Евротур «Локомотив» могли физически нагрузить, отсюда и ноябрьский спад.
Матч с «Динамо»? На мой взгляд, там были проблемы не только с физикой, но и с дисциплиной, что отметил в послематчевом интервью тренерский штаб. Три удаления за игру высоко поднятой клюшкой — и мастера из «Динамо», до этого вроде бы не имея шансов при игре «пять на пять», делают результат. При этом по удалениям был равный матч, но у «Локомотива» с большинством проблемы. Имея качественный состав, команда — лишь 21-я в лиге при реализации лишнего. Хотя сегодня в хоккее результат во многом определяют именно спецбригады плюс вратари», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
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