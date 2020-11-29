19-летний Захар Бардаков прокомментировал первый гол в КХЛ
Нападающий подольского «Витязя» Захар Бардаков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:3 Б). В этой встрече российский форвард записал на свой счёт заброшенную шайбу, которая стала для 19-летнего нападающего первой на взрослом уровне.
«Все вышли настроенными на борьбу, показали свой хоккей. Да, может, немного отпустили игру в третьем периоде, неудачно удалились. Но сравняли счёт и выиграли по буллитам. Моя шайба – да, «подлёдная» получилась. Два рикошета… Надеюсь, это придаст дополнительной уверенности», — цитирует Бардакова пресс-служба КХЛ.
Следующую встречу «Витязь» проведёт с рижским «Динамо». «Йокерит» сыграет со СКА. Оба матча регулярного чемпионата КХЛ пройдут 30 ноября.
Бардаков: у «Витязя» шесть голов за четыре матча. Нам за один матч столько надо забивать
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