19-летний Захар Бардаков прокомментировал первый гол в КХЛ

Нападающий подольского «Витязя» Захар Бардаков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:3 Б). В этой встрече российский форвард записал на свой счёт заброшенную шайбу, которая стала для 19-летнего нападающего первой на взрослом уровне.

«Все вышли настроенными на борьбу, показали свой хоккей. Да, может, немного отпустили игру в третьем периоде, неудачно удалились. Но сравняли счёт и выиграли по буллитам. Моя шайба – да, «подлёдная» получилась. Два рикошета… Надеюсь, это придаст дополнительной уверенности», — цитирует Бардакова пресс-служба КХЛ.

Следующую встречу «Витязь» проведёт с рижским «Динамо». «Йокерит» сыграет со СКА. Оба матча регулярного чемпионата КХЛ пройдут 30 ноября.