Дубас: если лидеры «Торонто» будут готовы чем-то жертвовать, мы раскроем свой потенциал

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас поделился своим мнением о необходимом вкладе в успех со стороны лидеров команды.
«Иногда очень много внимания уделяется привлечению одного или двух игроков и тому, какое влияние они могут оказать. Но реальность такова, что необходимый уровень конкуренции, упорства и стойкости будет достигнут через атмосферу в раздевалке, через зрелость тех игроков, которые у нас уже есть.
Наша группа лидеров понимает, что сейчас у них есть прекрасная возможность. Если они будут готовы чем-то пожертвовать в индивидуальном плане, как это делают все молодые команды, то мы полностью раскроем свой потенциал.
Когда мы говорим о стойкости, мы очень просто определяем её. Если есть равное единоборство, насколько решительно вы хотите его выиграть? Готовы ли вы стать первыми на шайбе? Готовы ли вы выходить на лёд в трудную минуту и добиваться успеха?» — цитирует Дубаса TSN.
- 29 ноября 2020
-
11:58
-
11:45
-
11:23
-
10:59
-
10:30
-
10:16
-
09:56
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:20
-
08:10
- 28 ноября 2020
-
23:55
-
23:35
-
23:20
-
23:15
-
22:58
-
22:33
-
22:07
-
21:48
-
21:07
-
20:46
-
20:28
-
20:25
-
20:16
-
20:11
-
20:09
-
20:01
-
19:55
-
19:35
-
19:30
-
19:14
-
18:50
-
18:30
-
18:20