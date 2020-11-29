Дубас: если лидеры «Торонто» будут готовы чем-то жертвовать, мы раскроем свой потенциал

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас поделился своим мнением о необходимом вкладе в успех со стороны лидеров команды.

«Иногда очень много внимания уделяется привлечению одного или двух игроков и тому, какое влияние они могут оказать. Но реальность такова, что необходимый уровень конкуренции, упорства и стойкости будет достигнут через атмосферу в раздевалке, через зрелость тех игроков, которые у нас уже есть.



Наша группа лидеров понимает, что сейчас у них есть прекрасная возможность. Если они будут готовы чем-то пожертвовать в индивидуальном плане, как это делают все молодые команды, то мы полностью раскроем свой потенциал.



Когда мы говорим о стойкости, мы очень просто определяем её. Если есть равное единоборство, насколько решительно вы хотите его выиграть? Готовы ли вы стать первыми на шайбе? Готовы ли вы выходить на лёд в трудную минуту и добиваться успеха?» — цитирует Дубаса TSN.