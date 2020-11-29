Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ушёл из жизни ветеран московского «Динамо», заслуженный тренер России Анатолий Антипов

Ушёл из жизни ветеран московского «Динамо», заслуженный тренер России Анатолий Антипов
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 29 ноября, в возрасте 61 года, скончался чемпион страны в составе московского «Динамо», заслуженный тренер России, обладатель Кубка Европейских чемпионов, обладатель Кубка Братины Анатолий Антипов. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

«На протяжении последних лет Анатолий Антипов работал в системе клуба, развивая молодых хоккеистов и прокладывая им путь в большой хоккей. Высшей точкой работы главным тренером стала сенсационная и безоговорочная победа в плей-офф ВХЛ, когда самая молодая команды лиги, уступив всего в трёх играх, завоевала Братину. В составе чемпионской команды были и те, кто сейчас выступает на высшем уровне российского хоккея: Иван Бочаров, Владимир Брюквин, Егор Зайцев, Артём Волков, Иван Игумнов, Владислав Ефремов и многие другие», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020