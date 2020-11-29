Самонов — о конкуренции в СКА: что дают, надо брать. Главное — своё не отдавать

Голкипер СКА Александр Самонов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б).
«Знали, что «Салават» хорошо начнёт. Первый период они всегда здесь хорошо играют, давят, кружат. Немного не получилось сдержать. Но потом удалось навязать свою игру. Конечно, удалений много было, но ничего, выстояли и с хорошим настроением едем домой.
Две игровые команды с хорошими мастерами, и у «Салавата», и у нас есть ребята, которые могут забить. Матчи напряжённые. Наверное, сейчас слабых команд нет – все бьются, пластаются, хотят выиграть. Посмотрите на турнирную таблицу — что на Востоке, что на Западе всё плотно.
Конкуренция во вратарской линии? Сейчас с Магнусом Хелльбергом играем через матч, ритм неплохой. Что дают, надо брать. Главное — своё не отдавать, и всё», — цитирует Самонова пресс-служба клуба.
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