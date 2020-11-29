Между ЦСКА и Сошниковым есть договорённость о продлении контракта

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего ЦСКА Никиты Сошникова, прокомментировал переход клиента в московский клуб.

«Такова хоккейная жизнь. Обмены – часть хоккейной жизни и нашей работы. Думаю, в ближайшее время Никита, если сочтёт нужным, даст развёрнутое интервью и всё расскажет. Меня, как представителя Сошникова, устраивает прошедшая сделка. Могу сказать, что у нас с ЦСКА есть договорённость о продлении контракта», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 21 матче, забросив четыре шайбы и отдав 13 результативных передач при показателе полезности «–10» и шести минутах штрафного времени. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 30 апреля 2021 года, после чего Никита может получить статус ограниченно свободного агента, так как не сыграет 250 матчей в КХЛ.