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«Ак Барс» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
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Горбенко — о неудачной игре «Ак Барса» в большинстве: беру вину на себя, исправим ситуацию

Горбенко — о неудачной игре «Ак Барса» в большинстве: беру вину на себя, исправим ситуацию
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» прокомментировал возвращение в строй защитника Альберта Яруллина и поделился мнением об игре команды в большинстве.

«Восстановили ребят. Было тяжело, но мы справились. Все готовы, у нас есть изменения в составе как плановые, так и вынужденные. Сегодня будет хорошая игра. Нам нужно хорошо начать, потому что последние домашние матчи показали, что мы неважно начинаем.

Рады возвращению Яруллина, но не радует, что мы в последних двух встречах ничего не забили в большинстве. Вчера разговаривали об этом с ребятами. Беру вину на себя. Думаю, исправим ситуацию», — цитирует специалиста пресс-служба казанского клуба.

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