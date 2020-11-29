Горбенко — о неудачной игре «Ак Барса» в большинстве: беру вину на себя, исправим ситуацию

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» прокомментировал возвращение в строй защитника Альберта Яруллина и поделился мнением об игре команды в большинстве.

«Восстановили ребят. Было тяжело, но мы справились. Все готовы, у нас есть изменения в составе как плановые, так и вынужденные. Сегодня будет хорошая игра. Нам нужно хорошо начать, потому что последние домашние матчи показали, что мы неважно начинаем.

Рады возвращению Яруллина, но не радует, что мы в последних двух встречах ничего не забили в большинстве. Вчера разговаривали об этом с ребятами. Беру вину на себя. Думаю, исправим ситуацию», — цитирует специалиста пресс-служба казанского клуба.