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«Ак Барс» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Яруллин: тяжело смотреть за игрой команды со стороны, но решили, что лучше выйти дома

Яруллин: тяжело смотреть за игрой команды со стороны, но решили, что лучше выйти дома
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал о восстановлении после травмы и поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью».

«Давно хотелось сыграть, тяжело смотреть за игрой команды со стороны. Тем более соперник интересный, «Северсталь» – быстрая команда, молодая, амбициозная. Играют активно, показывают быстрый хоккей. Последние матчи провели очень здорово, никому не было с ними легко. Нужно настраиваться очень серьёзно на этого соперника. Готовлюсь к этой встрече серьёзно.

Не сыграл ни одного матча на выезде? Да, так и было запланировано, чтобы всё зажило до конца. Совместно решили, что лучше сыграть дома», — цитирует Яруллина пресс-служба казанского клуба.

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