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Чайка занял 19-е место в рейтинге драфта НХЛ-2021 по версии Sportsnet

Чайка занял 19-е место в рейтинге драфта НХЛ-2021 по версии Sportsnet
Хоккей / НХЛ 0

Sportsnet представил рейтинг юниоров, доступных для драфта НХЛ в 2021 году.

Первые шесть мест из семи в нём заняли защитники, а возглавил его 18-летний канадец Оуэн Пауэр, начавший сезон в NCAA, где выступает в составе команды университета Мичигана. В топ-32 попали два российских игрока – защитники Даниил Чайка (19-й) и Артём Грушников (27-й).

1. з Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA)
2. з Карсон Ламбос («Виннипег Айс», WHL)
3. з Симон Эдвинссон («Фрелунда», Швеция)
4. н Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс, WHL)
5. з Брандт Кларк («Бэрри Колтс», OHL)
6. з Люк Хьюз (USNTDP, США)
7. н Мэтью Бенирс (университет Мичигана, NCAA)
8. н Кент Джонсон (университет Мичигана, NCAA)
9. н Вильям Эклунд («Юргорден», Швеция)
10. з Корсон Кулеманс («Окотокс», юниорская лига Альберты)
11. н Чейз Лусиус (USNTDP, США)
12. н Зак Болдюк («Римуски», QMJHL)
13. з Роман Шмидт (USNTDP, США)
14. н Аату Ряти («Кярпят», Финляндия)
15. н Коул Силлинджер («Медисин Хэт», WHL)
16. н Захари Л’Эро («Галифакс», QMJHL)
17. н Симон Робертссон («Шеллефтео», Швеция)
18. н Саша Пастухов (USNTDP, США)
19. з Даниил Чайка («Гелф», OHL, сейчас в аренде в ЦСКА)
20. н Саму Туомаала («Кярпят», Финляндия)
21. н Франческо Пинелли («Китченер», OHL)
22. н Райдер Корчак («Муз Джо», WHL)
23. н Джек О’Брайен («Портленд», WHL)
24. н Оскар Олауссон («ХВ-71»)
25. н Мэйсон Мактавиш («Питерборо», OHL)
26. н Фабиан Лизелл («Фрелунда», Швеция),
27. з Артем Грушников («Гамильтон», OHL)
28. н Коннер Рулетт («Сиэтл», WHL)
29. н Ксавье Бурго («Шоуиниган», QMJHL)
30. н Захари Дин («Гатино», QMJHL)
31. н Коул Хакинс («Кейп-Бретон», QMJHL)
32. в Йеспер Вальстедт («Лулео», Швеция)

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