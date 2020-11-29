Чайка занял 19-е место в рейтинге драфта НХЛ-2021 по версии Sportsnet

Sportsnet представил рейтинг юниоров, доступных для драфта НХЛ в 2021 году.

Первые шесть мест из семи в нём заняли защитники, а возглавил его 18-летний канадец Оуэн Пауэр, начавший сезон в NCAA, где выступает в составе команды университета Мичигана. В топ-32 попали два российских игрока – защитники Даниил Чайка (19-й) и Артём Грушников (27-й).

1. з Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA)

2. з Карсон Ламбос («Виннипег Айс», WHL)

3. з Симон Эдвинссон («Фрелунда», Швеция)

4. н Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс, WHL)

5. з Брандт Кларк («Бэрри Колтс», OHL)

6. з Люк Хьюз (USNTDP, США)

7. н Мэтью Бенирс (университет Мичигана, NCAA)

8. н Кент Джонсон (университет Мичигана, NCAA)

9. н Вильям Эклунд («Юргорден», Швеция)

10. з Корсон Кулеманс («Окотокс», юниорская лига Альберты)

11. н Чейз Лусиус (USNTDP, США)

12. н Зак Болдюк («Римуски», QMJHL)

13. з Роман Шмидт (USNTDP, США)

14. н Аату Ряти («Кярпят», Финляндия)

15. н Коул Силлинджер («Медисин Хэт», WHL)

16. н Захари Л’Эро («Галифакс», QMJHL)

17. н Симон Робертссон («Шеллефтео», Швеция)

18. н Саша Пастухов (USNTDP, США)

19. з Даниил Чайка («Гелф», OHL, сейчас в аренде в ЦСКА)

20. н Саму Туомаала («Кярпят», Финляндия)

21. н Франческо Пинелли («Китченер», OHL)

22. н Райдер Корчак («Муз Джо», WHL)

23. н Джек О’Брайен («Портленд», WHL)

24. н Оскар Олауссон («ХВ-71»)

25. н Мэйсон Мактавиш («Питерборо», OHL)

26. н Фабиан Лизелл («Фрелунда», Швеция),

27. з Артем Грушников («Гамильтон», OHL)

28. н Коннер Рулетт («Сиэтл», WHL)

29. н Ксавье Бурго («Шоуиниган», QMJHL)

30. н Захари Дин («Гатино», QMJHL)

31. н Коул Хакинс («Кейп-Бретон», QMJHL)

32. в Йеспер Вальстедт («Лулео», Швеция)