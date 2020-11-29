Экс-жена Зайцева — о завершении судов: мы заключили мир, я впервые за год увидела дочек

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала сообщение о примирении с хоккеистом. Ранее стороны судились за право опеки над детьми.

«Мы заключили мир. Дайте мне немного времени, пожалуйста. Впервые за год увидела дочек. Последнее, о чем думала, – о фото, телефоне и интервью. Пока не готова. Спасибо за поддержку, за все добрые слова на протяжении нашего процесса. Надеюсь, вы поймете мое молчание.

Детей сюда (в «Инстаграм». – Прим. «Чемпионата») пока что рука не повернётся выставить. Слишком много боли и посторонних и слишком мало любви и души… Мы всё исправим и начнём выходить на связь», – написала Готовцева в своём «инстаграме».