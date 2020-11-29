Экс-жена Зайцева — о завершении судов: мы заключили мир, я впервые за год увидела дочек
Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала сообщение о примирении с хоккеистом. Ранее стороны судились за право опеки над детьми.
«Мы заключили мир. Дайте мне немного времени, пожалуйста. Впервые за год увидела дочек. Последнее, о чем думала, – о фото, телефоне и интервью. Пока не готова. Спасибо за поддержку, за все добрые слова на протяжении нашего процесса. Надеюсь, вы поймете мое молчание.
Детей сюда (в «Инстаграм». – Прим. «Чемпионата») пока что рука не повернётся выставить. Слишком много боли и посторонних и слишком мало любви и души… Мы всё исправим и начнём выходить на связь», – написала Готовцева в своём «инстаграме».
Никита Зайцев завершил миром судебный процесс с бывшей женой по поводу опеки над детьми
- 29 ноября 2020
-
14:59
-
14:30
-
14:03
-
13:51
-
13:20
-
12:55
-
12:27
-
12:12
-
11:58
-
11:45
-
11:23
-
10:59
-
10:30
-
10:16
-
09:56
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:20
-
08:10
- 28 ноября 2020
-
23:55
-
23:35
-
23:20
-
23:15
-
22:58
-
22:33
-
22:07
-
21:48
-
21:07
-
20:46
-
20:28
-
20:25
-
20:16
-
20:11
-
20:09
Партнерский контент