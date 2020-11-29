Грубец займёт место в воротах «Авангарда» в матче с «Куньлунем». У Гончарова — дебют
«Авангард» объявил состав на гостевую встречу с китайским «Куньлунем», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».
Защитник Максим Гончаров, подписавший с омским клубом пробный контракт, дебютирует за «ястребов» в сегодняшнем матче. Игрок обороны Максим Чудинов сыграет впервые с 15 сентября. Он восстанавливался после травмы.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Шарипзянов — Емелин, Секач — Найт — Хохлачёв;
- Береглазов — Покка, Буше — Зернов — Якупов;
- Готовец — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Дедунов;
- Комаров — Гончаров, Каблуков — Потапов — Костин.
Место в воротах займёт Шимон Грубец, перешедший в ходе сезона из китайской команды в «Авангард». Игорь Бобков начнёт встречу его сменщиком.
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