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Грубец займёт место в воротах «Авангарда» в матче с «Куньлунем». У Гончарова — дебют

Грубец займёт место в воротах «Авангарда» в матче с «Куньлунем». У Гончарова — дебют
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» объявил состав на гостевую встречу с китайским «Куньлунем», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».

Защитник Максим Гончаров, подписавший с омским клубом пробный контракт, дебютирует за «ястребов» в сегодняшнем матче. Игрок обороны Максим Чудинов сыграет впервые с 15 сентября. Он восстанавливался после травмы.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Шарипзянов — Емелин, Секач — Найт — Хохлачёв;
  • Береглазов — Покка, Буше — Зернов — Якупов;
  • Готовец — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Дедунов;
  • Комаров — Гончаров, Каблуков — Потапов — Костин.

Место в воротах займёт Шимон Грубец, перешедший в ходе сезона из китайской команды в «Авангард». Игорь Бобков начнёт встречу его сменщиком.

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