Грубец займёт место в воротах «Авангарда» в матче с «Куньлунем». У Гончарова — дебют

«Авангард» объявил состав на гостевую встречу с китайским «Куньлунем», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».



Защитник Максим Гончаров, подписавший с омским клубом пробный контракт, дебютирует за «ястребов» в сегодняшнем матче. Игрок обороны Максим Чудинов сыграет впервые с 15 сентября. Он восстанавливался после травмы.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Шарипзянов — Емелин, Секач — Найт — Хохлачёв;

Береглазов — Покка, Буше — Зернов — Якупов;

Готовец — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Дедунов;

Комаров — Гончаров, Каблуков — Потапов — Костин.

Место в воротах займёт Шимон Грубец, перешедший в ходе сезона из китайской команды в «Авангард». Игорь Бобков начнёт встречу его сменщиком.