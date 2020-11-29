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Чижов: «Салават» не собирался менять Сошникова. Игрок поступил непрофессионально, нечестно

Чижов: «Салават» не собирался менять Сошникова. Игрок поступил непрофессионально, нечестно
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал обмен Никиты Сошникова в ЦСКА на Михаила Науменкова.

«Комментировать этот обмен сложно. Здесь есть три момента. Во-первых, никто Сошникова менять не собирался. Все эти разговоры о том, что нам он был не нужен, или о том, что мы не могли найти ему место в составе, не имеют под собой никаких оснований. Тут совершенно другое. Оказалось, что игрок сам не захотел найти своё место. Это непрофессионально и в конечном счёте нечестно. Подписал контракт — играй. Если каждый игрок будет при любом удобном случае самостоятельно решать, что ему надо «перезагрузиться» в другой команде, не вчитываясь в контракт, мы развалим профессиональный хоккей.

Во-вторых, мы получили предложение от ЦСКА, других вариантов не было. В ходе переговоров нам удалось значительно его улучшить. В конечном счёте мы получили в свои ряды опытного и квалифицированного защитника Михаила Науменкова.

В-третьих, задача завоевания Кубка Гагарина остаётся. У нас для этого есть силы, средства и, главное, дружная команда», — приводит слова Чижова Sport24.

«Салават Юлаев» подтвердил обмен Сошникова в ЦСКА
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