Михайлис рассказал о состоянии Блэкера после драки с Клещенко

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после матча с московским «Спартаком» (2:1) прокомментировал драку на тренировке между защитниками Никитой Клещенко и Джесси Блэкером.



«Состояние Блэкера? Джесси уже потихоньку тренируется. Как-то не хочется комментировать, давайте говорить по матчу… Готовится к встречам, работает с командой», — приводит слова Михайлиса Prosports.kz.



Напомним, что нурсултанский «Барыс» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Барыс-Арене» в Казахстане и завершилась со счётом 2:1.



Следующую встречу «Барыс» проведёт дома 1 декабря с «Сочи». Московский «Спартак» отправится в Новосибирск, где в тот же день сыграет с местной «Сибирью».

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