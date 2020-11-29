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Михайлис рассказал о состоянии Блэкера после драки с Клещенко

Михайлис рассказал о состоянии Блэкера после драки с Клещенко
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после матча с московским «Спартаком» (2:1) прокомментировал драку на тренировке между защитниками Никитой Клещенко и Джесси Блэкером.

«Состояние Блэкера? Джесси уже потихоньку тренируется. Как-то не хочется комментировать, давайте говорить по матчу… Готовится к встречам, работает с командой», — приводит слова Михайлиса Prosports.kz.

Напомним, что нурсултанский «Барыс» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Барыс-Арене» в Казахстане и завершилась со счётом 2:1.

Следующую встречу «Барыс» проведёт дома 1 декабря с «Сочи». Московский «Спартак» отправится в Новосибирск, где в тот же день сыграет с местной «Сибирью».

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