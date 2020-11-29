Нападающий «Сочи» Мальте Стрёмвалль перешёл в СКА в обмен на трёх игроков

Нападающий «Сочи» Мальте Стрёмвалль переходит в санкт-петербургский СКА, сообщается на официальном сайте сочинцев.



Взамен на берега Чёрного моря отправляются сразу три игрока из системы СКА: 24-летний защитник Владислав Валенцов, а также форварды — 23-летний Иван Володин и 23-летний Владислав Курбатов.



26-летний шведский нападающий выступал за «леопардов» с начала сезона-2019/2020. Всего в составе южан он провёл 78 матчей и набрал 55 (29+26) очков.



Валенцов выступал за клубы системы СКА с сезона-2013/2014. За это время он сыграл 178 матчей в МХЛ, набрав 45 (15+30) очков. В ВХЛ, выступая за «СКА-Неву», Владислав принял участие в 222 матчах и набрал 57 (9+48) баллов. На уровне КХЛ защитник пока не выступал.



Володин выступал за клубы системы СКА с сезона-2014/2015. На его счету 165 матчей и 74 (42+32) очка в МХЛ, 180 матчей и 58 (30+28) очков в ВХЛ. В КХЛ на счету форварда шесть матчей и 3 (1+2) балла.



Курбатов начал путь в системе СКА с выступления в МХЛ-Б за «СКА-Варяги» в сезоне-2014/2015. В МХЛ за 135 матчей на его счету 97 (48+49) очков. В ВХЛ за три сезона на счету Владислава 139 матчей и 94 (34+60) балла. На уровне КХЛ пока не выступал.

«Сочи» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Динамо» Рига благодаря дублю Стрёмвалля