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Найджел Доус оформил первый хет-трик за «Ак Барс»

Найджел Доус оформил первый хет-трик за «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус оформил первый хет-трик за казанскую команду. Это произошло в домашнем матче с череповецкой «Северсталью».

На 6-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу казанцев Доус забросил свою первую шайбу, ему ассистировали Дмитрий Юдин и Стефан Да Коста. На 19-й минуте при счёте 2:1 Доус укрепил преимущество казанцев, оформив дубль.

Наконец, на 25-й минуте Доус с передачи Патриса Кормье реализовал численное большинство, оформив хет-трик. Этот хет-трик стал первым для игрока в составе «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После двух периодов «Ак Барс» выигрывает со счётом 5:2. Помимо Доуса, голы забили Кирилл Петров и Андрей Педан.

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