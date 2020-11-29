Найджел Доус оформил первый хет-трик за «Ак Барс»
Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус оформил первый хет-трик за казанскую команду. Это произошло в домашнем матче с череповецкой «Северсталью».
На 6-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу казанцев Доус забросил свою первую шайбу, ему ассистировали Дмитрий Юдин и Стефан Да Коста. На 19-й минуте при счёте 2:1 Доус укрепил преимущество казанцев, оформив дубль.
Наконец, на 25-й минуте Доус с передачи Патриса Кормье реализовал численное большинство, оформив хет-трик. Этот хет-трик стал первым для игрока в составе «Ак Барса».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
После двух периодов «Ак Барс» выигрывает со счётом 5:2. Помимо Доуса, голы забили Кирилл Петров и Андрей Педан.
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