Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но в овертайме уступило «Локомотиву»

Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2.



На девятой минуте Николай Коваленко вывел ярославцев вперёд. Ему ассистировали Павел Кудрявцев и Денис Алексеев. За три минуты и 13 секунд до конца второго игрового отрезка Егор Аверин с передачи Алексея Марченко увеличил преимущество хозяев, реализовав численное большинство. На 44-й минуте Райан Мёрфи отыграл одну шайбу. Ему ассистировали Роман Горбунов и Максим Сушко. А на 49-й минуте Егор Шарангович с передачи Владислава Колячонка сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Павел Красковский.

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Следующую встречу «Локомотив» проведёт 1 декабря с череповецкой «Северсталью». Минчане в тот же день сыграют в Нижнекамске с «Нефтехимиком».