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Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но в овертайме уступило «Локомотиву»

Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но в овертайме уступило «Локомотиву»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2.

На девятой минуте Николай Коваленко вывел ярославцев вперёд. Ему ассистировали Павел Кудрявцев и Денис Алексеев. За три минуты и 13 секунд до конца второго игрового отрезка Егор Аверин с передачи Алексея Марченко увеличил преимущество хозяев, реализовав численное большинство. На 44-й минуте Райан Мёрфи отыграл одну шайбу. Ему ассистировали Роман Горбунов и Максим Сушко. А на 49-й минуте Егор Шарангович с передачи Владислава Колячонка сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Павел Красковский.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Коваленко (Кудрявцев, Алексеев) – 08:30' (5x5)   2:0 Аверин (Марченко) – 36:47' (5x4)   2:1 Мёрфи (Горбунов, Сушко) – 43:31' (5x5)   2:2 Шарангович (Колячонок) – 48:50' (5x5)   3:2 Красковский (Алексеев) – 64:01' (3x3)

Следующую встречу «Локомотив» проведёт 1 декабря с череповецкой «Северсталью». Минчане в тот же день сыграют в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

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