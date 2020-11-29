Шайба Буше принесла «Авангарду» пятую победу кряду

Омский «Авангард» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 2:1.



В середине первого периода Иржи Секач с передачи Дамира Шарипзянова вывел омичей вперёд. За три минуты до конца игрового отрезка Рид Буше увеличил преимущество гостей. Ему ассистировали Денис Зернов и Наиль Якупов. В середине второго периода Итан Верек отыграл одну шайбу, Тревор Мёрфи и Хантер Шинкарук набрали по результативному очку за ассисты. Однако на большее китайскую команду не хватило.

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Следующую встречу «Авангард» проведёт 1 декабря с казанским «Ак Барсом». «Куньлунь» в тот же день сыграет в Москве с ЦСКА.