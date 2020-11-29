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Шайба Буше принесла «Авангарду» пятую победу кряду

Шайба Буше принесла «Авангарду» пятую победу кряду
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 2:1.

В середине первого периода Иржи Секач с передачи Дамира Шарипзянова вывел омичей вперёд. За три минуты до конца игрового отрезка Рид Буше увеличил преимущество гостей. Ему ассистировали Денис Зернов и Наиль Якупов. В середине второго периода Итан Верек отыграл одну шайбу, Тревор Мёрфи и Хантер Шинкарук набрали по результативному очку за ассисты. Однако на большее китайскую команду не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Секач (Шарипзянов) – 10:04' (5x5)   0:2 Буше (Зернов, Якупов) – 17:16' (5x5)   1:2 Верек (Мёрфи, Шинкарук) – 33:12' (5x3)

Следующую встречу «Авангард» проведёт 1 декабря с казанским «Ак Барсом». «Куньлунь» в тот же день сыграет в Москве с ЦСКА.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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