Скабелка — об упущенном преимуществе в две шайбы: просто индивидуальные ошибки

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу команды в матче с минским «Динамо» (3:2 ОТ).
«Встречу можно разделить на две части. Здорово начали, контролировали, много угрожали, но забили только один гол. Во втором периоде игра выравнялась. В третьем периоде после пропущенной шайбы мы как-то сдали… Тем не менее ребята — молодцы, выиграли в овертайме. Спасибо болельщикам!
Проблемы в третьем периоде? Просто ошибки индивидуальные, которые привели к такому результату.
Эта победа нам была очень нужна», — приводит слова Скабелки «Белорусский хоккей».
Напомним, что ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2. Минчане отыгрались с 0:2 в третьем периоде.
- 29 ноября 2020
-
21:00
-
20:39
-
20:32
-
20:21
-
20:02
-
19:40
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:22
-
19:15
-
18:39
-
18:22
-
18:11
-
18:03
-
17:39
-
17:18
-
16:55
-
16:43
-
16:17
-
15:31
-
15:15
-
14:59
-
14:30
-
14:03
-
13:51
-
13:20
-
12:55
-
12:27
-
12:12
-
11:58
-
11:45
-
11:23
-
10:59
-
10:30