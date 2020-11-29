Скабелка — об упущенном преимуществе в две шайбы: просто индивидуальные ошибки

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу команды в матче с минским «Динамо» (3:2 ОТ).



«Встречу можно разделить на две части. Здорово начали, контролировали, много угрожали, но забили только один гол. Во втором периоде игра выравнялась. В третьем периоде после пропущенной шайбы мы как-то сдали… Тем не менее ребята — молодцы, выиграли в овертайме. Спасибо болельщикам!



Проблемы в третьем периоде? Просто ошибки индивидуальные, которые привели к такому результату.



Эта победа нам была очень нужна», — приводит слова Скабелки «Белорусский хоккей».



Напомним, что ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2. Минчане отыгрались с 0:2 в третьем периоде.

Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но в овертайме уступило «Локомотиву»