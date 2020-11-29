Хартли — об игре Грубеца с «Куньлунем»: вратаря нужно выпускать против бывшей команды

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (2:1).



«У нас был хороший старт, мы провели отличный первый период. Контролировали темп матча. Во втором периоде пошли удаления, мы слишком много теряли шайбу. Третий период тоже провели не совсем хорошо, есть доля удачи, что мы сегодня выиграли в основное время. Потеряв инициативу, ты не знаешь, сможешь ли её вернуть. «Куньлунь» продолжал наступать, а мы допускали ошибки.



Не боялись ли выпускать Грубеца, которого хорошо знают игроки «Куньлуня»? Хороший вопрос. Но ведь с другой стороны, Шимон тоже знает слабые стороны хоккеистов «драконов». Думаю, по неписаному правилу вратаря нужно обязательно выпускать в матче с бывшей командой. Грубец отлично относится к «Куньлуню», он хотел проявить себя в матче с ними.



Я очень горд тем, как показывают себя молодые игроки «Авангарда». Желаю им удачи на сборах молодёжной сборной России. Проблем с составом из-за их отъезда у нас нет. Всегда есть компоненты, которые можно улучшить. Но в целом мы довольны игрой команды, тем, как ребята трудятся. На старте сезона мы растеряли много очков в овертаймах, мы много трудимся и над этим аспектом. У Чудинова была серьёзная травма, и он перенёс две операции: в прошлом году и два месяца назад. За два года он сыграл не так много матчей, ему нужно немного времени, чтобы стряхнуть себя ржавчину. Это можно сделать только через сыгранные матчи, и мы дадим ему такую возможность. Мы очень ценим Чудинова», — приводит слова Хартли пресс-служба КХЛ.

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