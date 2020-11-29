Хартли: не знаю, сыграет ли Гарипов с «Ак Барсом». Решение примем позже

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, сыграет ли Гарипов в матче с бывшим клубом — «Ак Барсом».
«Не знаю, будет ли Гарипов играть с «Ак Барсом». У нас три отличных голкипера, которые с большим профессионализмом относятся к сложившейся ситуации. Решение будем принимать позже», — приводит слова Хартли пресс-служба КХЛ.
Ранее появилась информация о том, что 28 октября, после матча с московским «Динамо» (2:3 ОТ), 29-летний голкипер отправился в раздевалку, не дожидаясь партнёров, а там замахнулся на одноклубника Иржи Секача. Несмотря на то что Гарипов помирился с чехом и командой, он перестал попадать в заявку после встречи со «Спартаком» (1:2 ОТ).
Кроме того, отмечалось, что омский клуб рассчитывает обменять Гарипова, но предложений от других команд пока нет.
- 29 ноября 2020
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