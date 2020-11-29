Агент Сошникова ответил на обвинение Чижова в его непрофессионализме

Агент форварда Никиты Сошникова Юрий Николаев прокомментировал заявление спортивного директора «Салавата Юлаева» Василия Чижова, обвинившего хоккеиста в непрофессионализме.
«С моей точки зрения, переходы — это обычное явление. Обмен и обмен. Что в этом такого? В моей жизни были сотни обменов. Я как представитель хоккеиста вообще ничего такого в этом не вижу. Мне кажется, что нужно смотреть на эту ситуацию более позитивно. Это обычная хоккейная история», — приводит слова Николаева Sport24.
Сегодня стало известно, что ЦСКА и «Салават Юлаев» произвели обмен. Состав московского клуба пополнил Сошников, а в Уфу отправился защитник Михаил Науменков. Чижов заявил, что «Салават» не собирался менять Сошникова, но «игрок сам не захотел найти своё место» в составе.
- 29 ноября 2020
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