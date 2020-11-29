Ковалёв: много игроков «Куньлуня» травмированы и болеют, сейчас выжимаем из ребят максимум

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалёв подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:2).



«Перед собранием сказал команде, что нужно просто играть в свой хоккей. Ребята в целом выполнили игровой план, но немного не хватило. Позитив есть тогда, когда выигрываешь. Могло что-то произойти, но мы проиграли. Нужно реализовывать моменты, концентрироваться на передачах. Когда много проигрываешь, особого позитива не найдёшь. По итогам месяца недостаточно просто выглядеть неплохо. Хотелось бы видеть результат. Но у нас есть определённые проблемы, много игроков травмируются и заболевают. Это не отговорка, мы сейчас выжимаем из ребят максимум. Будем надеяться, что вторую половину сезона проведём на более высоком уровне.



Лофквист чувствует себя нормально. Когда выйдет на лёд, сказать не могу, всё будет зависеть от темпов его восстановления. У нас проблема в одном: мы создаём, выводим игроков на позиции, но слишком много брака в передачах. Хоккеисты тратят время на перекладывание шайбы, подготовку к броску. Нам нужно улучшить качество паса. У нас есть игроки, которые могут реализовывать моменты. Частые офсайды? Бывают такие моменты. Иногда просто терпения не хватает, порой появляются другие факторы. Игроки не специально это делают, просто изредка так получается», — приводит слова Ковалёва пресс-служба КХЛ.

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