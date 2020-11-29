Разин: «Ак Барс» смял «Северсталь» в первых сменах. Нужно поскорее забыть этот матч

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал итоги гостевой встречи с казанским «Ак Барсом» (2:5).



«Ак Барс» — с победой, они играли здорово, были лучше. Больше моментов было у наших ворот. Мы сыграли не так, как можно было бы. Соперник смял нас в первых сменах, у них был очень хороший настрой. Нам надо поскорее забыть этот матч», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.



Напомним, что казанский «Ак Барс» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 5:2. Доус оформил хет-трик. Причём он сделал это менее чем за 20 минут. Первую шайбу форвард забросил на 6-й минуте, а третью — на 25-й.

Хет-трик Доуса принёс «Ак Барсу» победу над «Северсталью»