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Разин: «Ак Барс» смял «Северсталь» в первых сменах. Нужно поскорее забыть этот матч

Разин: «Ак Барс» смял «Северсталь» в первых сменах. Нужно поскорее забыть этот матч
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал итоги гостевой встречи с казанским «Ак Барсом» (2:5).

«Ак Барс» — с победой, они играли здорово, были лучше. Больше моментов было у наших ворот. Мы сыграли не так, как можно было бы. Соперник смял нас в первых сменах, у них был очень хороший настрой. Нам надо поскорее забыть этот матч», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

Напомним, что казанский «Ак Барс» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 5:2. Доус оформил хет-трик. Причём он сделал это менее чем за 20 минут. Первую шайбу форвард забросил на 6-й минуте, а третью — на 25-й.

Хет-трик Доуса принёс «Ак Барсу» победу над «Северсталью»
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