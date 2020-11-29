Воробьёв: Кулёмин 4 декабря должен прилететь в Россию, но не буду спешить с прогнозами

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги гостевой встречи с нижегородским «Торпедо» (4:2).



«Рады, что увозим сегодня два очка. Очень много удалялись, много играли в меньшинстве, но выстояли. Восемь минут штрафа в первом периоде — это сложно объяснить, будем разбираться. Что касается дебюта Филипа Хольма — его прилёт намечен на 4 декабря, потом посмотрим. Если говорить о Николае Кулёмине — пока он в Германии, 4 декабря должен прилететь, потом посмотрим по набору формы. Думаю, что он вернётся в строй после паузы… Но мы уже три раза прогнозировали в этом сезоне что-то по Кулёмину — и всё срывалось. Поэтому не буду спешить с прогнозом», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.

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