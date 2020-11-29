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Плотников: на меня не очень сильно давило то, что давно не забивал

Плотников: на меня не очень сильно давило то, что давно не забивал
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Металлурга» Сергей Плотников прокомментировал итоги гостевой встречи с нижегородским «Торпедо» (4:2).

«Наверное, нам нужнее была эта победа. Было непросто в начале матча, много играли в меньшинстве, соперник создавал моменты. Хорошо, что выстояли, вовремя сравняли счёт, потом прибавили, стали появляться шансы, мы их реализовали. Сегодня я настраивался и готовился, как всегда. Просто в нужное время и в нужное место пришла шайба. Не могу сказать, что на меня сильно давило то, что давно не забивал. Конечно, хочется отличаться, помогать команде, но, даже если не забиваешь, помогаешь по-другому: больше действуешь в обороне, например. И это немного сглаживает то, что не забиваешь», — приводит слова Плотникова пресс-служба КХЛ.

«Металлург» обыграл «Торпедо», Плотников прервал 16-матчевую безголевую серию
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