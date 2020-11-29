Вудкрофт — о камбэке: «Динамо» смогло показать характер

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итоги гостевой встречи с ярославским «Локомотивом» (3:2 ОТ).



«Мы плохо начали матч, проявляли много уважения сопернику, позволили им найти свою игру. В третьем периоде смогли показать характер, в овертайме обе команды имели шансы. Третий период? У нас было достаточно сил после первых двух периодов, которые проявили не лучшим образом. Неплохо, что мы набрали одно очко. В целом хочу, чтобы команда играла все 60 минут», — приводит слова Вудкрофт пресс-служба КХЛ.



Напомним, что ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2.

Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но в овертайме уступило «Локомотиву»