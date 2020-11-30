Сошников: Лямся посоветовал мне забыть всё, что было, и двигаться дальше

Новичок ЦСКА Никита Сошников рассказал, в каких отношениях остался с главным тренером «Салавата Юлаева» Ломи Лямся.



«В прошлом сезоне мы с Томи общались довольно хорошо, было понятно его видение игры. То, куда он смотрит. Когда Лямся назначили главным тренером, то я понял, как он будет работать. Но я же не знал, какой будет состав, какие будут нюансы, кто заиграет, а кто — нет. У кого, опять же, начнутся спады, вирусы и всё остальное. Так сложились обстоятельства, что у меня с ним не получилось достичь для команды того результата, которого я хотел. Может, Томи меня по-другому видел, нежели я вижу сам себя.



Был ли конфликт? Нет. Мы разговаривали с Томи перед матчем со СКА. Он меня позвал, мы поговорили. Никакого негативного послевкусия нет, мы спокойно поблагодарили друг друга за работу. Лямся пытался со своей стороны объяснить, что он мог лучше сделать, я со своей стороны говорил, где я мог больше помочь. Всё это осталось позади. Томи посоветовал мне забыть всё, что было, и двигаться дальше. Мы пожелали друг другу удачи», — сказал Сошников в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«У меня последние шесть-восемь игр в «Салавате» не было роли. Это больше всего добивало» Лучший снайпер уфимцев в прошлом сезоне Никита Сошников обменян в ЦСКА. О причинах сделки рассказал сам форвард.