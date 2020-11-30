Сошников: в прошлом сезоне Цулыгин находил подход ко мне и был терпелив. Это мудрость

Новичок ЦСКА Никита Сошников рассказал о своей роли в «Салавате Юлаеве» и о том, что не получалось в последних матчах.



«Какие первые мысли после обмена? Я переезжал в Уфу, год нормально не играл из-за травм. Мало бы кто захотел взять игрока с такой историей, но в меня поверили. Я подошёл к Николаю Леонидовичу Цулыгину (главный тренер «Салавата Юлаева» в сезоне-2019/2020. – Прим. «Чемпионата»), поблагодарил его за доверие. Сейчас я понял, насколько человек был терпелив к коллективу и конкретно ко мне. В том сезоне происходили всякие ситуации: бывало, что сдавали нервы, случались серии из поражений, но он всегда находил подход ко мне, всегда был терпелив, никогда не срывался. Цулыгин старался решить ситуацию мирным путём. Считаю, что это можно назвать мудростью. Любой другой тренер в прошлогодней ситуации мог сорваться, накричать, посадить в запас, убрать, наказать.



Я не игрок третьего-четвёртого звена? Это не мне решать, есть главный тренер. Да, я пытаюсь играть в атаке, созидать. Я люблю забивать голы и считаю, что это нормальное явление для нападающего. При этом не чураюсь силовой борьбы. Никто не может мне «напихать» за то, что я, дескать, катался по пустому льду и ничего не делал. Я не мог забить, злился, играл в тело, пытался приносить пользу команде. В последних матчах у меня было больше всего силовых приёмов. Не помню, чтобы со мной в Уфе такое случалось. Начал понимать, что меня уже немножко не туда несёт. Разумеется, я не был этим особо доволен. Решил, что нужно делать какой-то шаг дальше», — сказал Сошников в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«У меня последние шесть-восемь игр в «Салавате» не было роли. Это больше всего добивало» Лучший снайпер уфимцев в прошлом сезоне Никита Сошников обменян в ЦСКА. О причинах сделки рассказал сам форвард.