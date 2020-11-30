Яруллин — о молельной комнате на «Татнефть-Арене»: благодарность Всевышнему за это
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин подвёл итоги встречи с череповецкой «Северсталью» (5:2).
«Несмотря на счёт, хороший матч был. Соперник быстрый, сильный и манёвренный. Мы готовились к матчу очень серьёзно. Это плюс, что забили свои голы. Функционально был хорошо готов, втянулся в игру, стало легче. В моменте со вторым голом Доуса я отдал не очень точную передачу, но получилось даже лучше.
Знаю, что теперь на арене появилась молельная комната. Это отличная новость. Благодарность Всевышнему за это. И клубу, конечно», — приводит слова Яруллина пресс-служба КХЛ.
Напомним, что накануне казанский «Ак Барс» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 5:2.
Хет-трик Доуса принёс «Ак Барсу» победу над «Северсталью»
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