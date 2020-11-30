Мельничук: если вратаря может подломить один гол, то он просто не готов к КХЛ
Голкипер нижегородского «Торпедо» Алексей Мельничук подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (4:2).
«Магнитку» поздравляю с победой, а нам надо готовиться к следующему матчу, он уже послезавтра. Гол Чибисова после отскока от борта? В тот момент счёт был 1:1, и если тебя может подломить один гол, ты просто не готов к этой лиге. Надо было забивать самим», — приводит слова Мельничука пресс-служба КХЛ.
Напомним, что магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:2.
В конце сентября голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Мельничук подписал контракт с нижегородским «Торпедо».
«Металлург» обыграл «Торпедо», Плотников прервал 16-матчевую безголевую серию
- 30 ноября 2020
-
12:11
-
11:44
-
11:17
-
10:55
-
10:31
-
10:17
-
09:45
-
09:12
-
08:37
- 29 ноября 2020
-
23:50
-
23:29
-
22:55
-
22:40
-
22:20
-
21:59
-
21:30
-
21:00
-
20:39
-
20:32
-
20:21
-
20:02
-
19:40
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:22
-
19:15
-
18:39
-
18:22
-
18:11
-
18:03
-
17:39
-
17:18
-
16:55
-
16:43
Партнерский контент