Мельничук: если вратаря может подломить один гол, то он просто не готов к КХЛ

Голкипер нижегородского «Торпедо» Алексей Мельничук подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (4:2).



«Магнитку» поздравляю с победой, а нам надо готовиться к следующему матчу, он уже послезавтра. Гол Чибисова после отскока от борта? В тот момент счёт был 1:1, и если тебя может подломить один гол, ты просто не готов к этой лиге. Надо было забивать самим», — приводит слова Мельничука пресс-служба КХЛ.



Напомним, что магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:2.



В конце сентября голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Мельничук подписал контракт с нижегородским «Торпедо».

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