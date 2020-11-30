Рейтинг тренеров КХЛ: Брагин уже второй, Питерс и Скабелка продолжают падение

«Чемпионат» составил рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/2021 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1 (1). Игорь Никитин (ЦСКА)

2 (7). Валерий Брагин (СКА)

3 (2). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

4 (9). Боб Хартли («Авангард»)

5 (3). Анвар Гатиятулин («Трактор»)

6 (6). Томи Лямся («Салават Юлаев»)

7 (5). Андрей Скабелка («Локомотив»)

8 (8). Олег Знарок («Спартак»)

9 (11). Владимир Крикунов («Динамо» М)

10 (4). Билл Питерс («Автомобилист»)

11 (10). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

12 (13). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

13 (16). Дэвид Немировски («Торпедо»)

14 (15). Илья Воробьёв («Металлург»)

15 (12). Андрей Разин («Северсталь»)

16 (17). Николай Заварухин («Сибирь»)

17 (14). Сергей Светлов («Амур»)

18 (18). Михаил Кравец («Витязь»)

19 (19). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

20 (21). Юрий Михайлис («Барыс»)

21 (20). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)

22 (22). Петерис Скудра («Динамо» Р)

23 (23). Алексей Ковалёв («Куньлунь»)