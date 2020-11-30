Максим Третьяк — о шат-аутах в сезоне: дедушка позвонил, пожелал собрать мешок «сухарей»

Голкипер «Сочи» Максим Третьяк прокомментировал успешное выступление в нынешнем сезоне.



«В чём мои резервы? Не хотел бы говорить о них в прессе, это вопрос для нашего внутреннего обсуждения. Во вратарской линии много работаем над различными нюансами, плюс у нас в системе клуба есть защитники с огромным опытом выступлений в НХЛ и КХЛ — Андрей Зюзин и Вадим Хомицкий. Каждый их совет ловлю налету, чтобы правильно взаимодействовать с обороной. Это очень важный момент в игре любого голкипера.



Октябрьский матч на ноль с «Барысом» — пока лучший для меня в карьере? Для меня лучшие все те встречи, в которых команда победила. А тот матч сразу выбросил из головы, тем более что впереди у нас как раз «Барыс», который накануне в отличном стиле обыграл «Спартак». Сильный соперник, начинаем с чистого листа.



Поздравил ли меня дедушка после той октябрьской встречи? Да, позвонил, пожелал собрать мешок «сухарей». И еще раз напомнил, что любой матч на ноль — это результат работы всей команды, всех трёх линий — защитной, атакующей, вратарской.



Знаю ли, сколько «сухарей» в карьере у деда? Знаю — много мешков», — приводит слова Третьяка «Russia-Hockey.ru».

Вл. Третьяк — о шат-ауте своего внука: надеюсь, у Максима ещё будет целый мешок «сухарей»