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«Локомотив» обменяет Пяаярви в московское «Динамо» на Пулккинена

«Локомотив» обменяет Пяаярви в московское «Динамо» на Пулккинена
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» готовит обмен нападающего Магнуса Пяаярви в московское «Динамо» на форварда Теэму Пулккинена, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Пулккинен травмирован до конца декабря 2020 года.

Пяаярви выступает за ярославский «Локомотив» с 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в 26 матчах забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+3» и пяти минутах штрафного времени.

Пулккинен выступает за московское «Динамо» с 2019 года. В 22 встречах регулярного чемпионата забил девять голов и отдал пять результативных передач при коэффициенте полезности «+3» и 16 минутах штрафа.

Игроки московского «Динамо» Иван Игумнов и Теэму Пулккинен выбыли до декабря
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