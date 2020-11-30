«Локомотив» обменяет Пяаярви в московское «Динамо» на Пулккинена

Ярославский «Локомотив» готовит обмен нападающего Магнуса Пяаярви в московское «Динамо» на форварда Теэму Пулккинена, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Напомним, что Пулккинен травмирован до конца декабря 2020 года.



Пяаярви выступает за ярославский «Локомотив» с 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в 26 матчах забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+3» и пяти минутах штрафного времени.



Пулккинен выступает за московское «Динамо» с 2019 года. В 22 встречах регулярного чемпионата забил девять голов и отдал пять результативных передач при коэффициенте полезности «+3» и 16 минутах штрафа.

Игроки московского «Динамо» Иван Игумнов и Теэму Пулккинен выбыли до декабря