«Ак Барс» объявил состав на выездную серию с «Авангардом» и «Нефтехимиком», сообщается на официальном сайте команды.



Тренерский штаб взял в поездку 25 игроков.



Вратари: Тимур Билялов, Джамиль Гарипов, Адам Рейдеборн.



Защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.



Нападающие: Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Никита Дыняк, Иван Емец, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко.



Команда Дмитрия Квартальнова сыграет 1 декабря в Балашихе с «Авангардом», 3 декабря — в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

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