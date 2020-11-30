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Idnes — о ЧМ в Беларуси: ни один политик не должен недооценивать силу спортивных эмоций

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Idnes — о ЧМ в Беларуси: ни один политик не должен недооценивать силу спортивных эмоций
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Чешское издание Idnes прокомментировало ситуацию с нежеланием многих европейских стран, чтобы ЧМ-2021 по хоккею проходил в столице Беларуси, как это было определено.

«Стоит ли Беларуси проводить чемпионат мира по хоккею, несмотря на явно сфальсифицированные итоги выборов президента? В дебатах по этому поводу появляются призраки Москвы-1980 и Лос-Анджелеса-1984. На этих двух Олимпиадах не было многих сборных из-за бойкота по политическим причинам. Призраки показываются и при каждом преклонении колен спортсменами в поддержку политического движения Black Lives Matter. Более трёх месяцев в Беларуси идут акции протеста против режима авторитарного президента Александра Лукашенко. Отдельные европейские страны отвернулись от Беларуси, весь Евросоюз принял санкции против Минска. Почему же Лукашенко так хочет провести чемпионат мира? Дело в том, что ни один успешный политик сегодня не может позволить себе недооценивать силу спортивных эмоций», — отметил обозреватель издания Томаш Прохазка.

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