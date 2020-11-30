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Науменков дебютирует за «Салават Юлаев» в матче с «Автомобилистом»

Науменков дебютирует за «Салават Юлаев» в матче с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 30 ноября. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Автомобилист»:

Коварж (Галкин);
Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;
Дженовей — Зборовский, Бочаров — Холланд — Мэйсек;
Арзамасцев — Мамкин, Литовченко — Куликов — Секстон;
Зайцев, Овчинников, Белоусов — Протапович — Плэтт.

«Салават Юлаев»:

Тарасов (Скрынник);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Баранов — Воробьёв — Хохряков;
Семёнов, Пименов, Солодухин — Картаев — Гиматов.

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