Науменков дебютирует за «Салават Юлаев» в матче с «Автомобилистом»

«Автомобилист» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 30 ноября. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Автомобилист»:

Коварж (Галкин);

Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;

Дженовей — Зборовский, Бочаров — Холланд — Мэйсек;

Арзамасцев — Мамкин, Литовченко — Куликов — Секстон;

Зайцев, Овчинников, Белоусов — Протапович — Плэтт.

«Салават Юлаев»:

Тарасов (Скрынник);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Бирюков, Баранов — Воробьёв — Хохряков;

Семёнов, Пименов, Солодухин — Картаев — Гиматов.