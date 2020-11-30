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ХК «Сочи» объявил состав на выездную серию

ХК «Сочи» объявил состав на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» объявил состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте команды. «Леопардам» предстоит встретиться с казахстанским «Барысом», новосибирской «Сибирью» и хабаровским «Амуром». На выездную серию отправились 26 хоккеистов.

Вратари: Максим Третьяк, Юэль Лассинантти, Иван Кульбаков.

Защитники: Юрий Александров, Давид Рундблад, Константин Климонтов, Иван Мищенко, Максим Минеев, Даниил Мироманов, Георгий Солянников, Олег Погоришный.

Нападающие: Дмитрий Колготин, Герман Рубцов, Ансель Галимов, Ере Карьялайнен, Никита Точицкий, Даниил Апальков, Василий Глотов, Игорь Руденков, Амир Гараев, Даниил Огирчук, Данила Квартальнов, Никита Феоктистов, Кирилл Петьков, Павел Кукштель, Сергей Шмелёв.

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