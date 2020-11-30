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«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Александром Логиновым

«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Александром Логиновым
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» расстался с защитником Александром Логиновым. Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

За «волков» 33-летний защитник провёл в регулярном чемпионате КХЛ 23 матча и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-14».

В минувшем сезоне Логинов выступал за «Сибирь» и был капитаном новосибирской команды. В 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ Александр забросил две шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности "-5". В пяти матчах плей-офф российский защитник отметился одной голевой передачей.

Александр пополнил состав «Сибири» летом 2018 года. За карьеру в КХЛ Логинов также защищал цвета «Торпедо», «Автомобилиста», «Амура» и «Салавата Юлаева».

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