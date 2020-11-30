Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Гранлунда в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Автомобилистом»

Гол Гранлунда в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Маркус Гранлунд, которому ассистировали Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен. Голкипер «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов оформил шат-аут, отразив 31 бросок.

Это шестое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 3 декабря дома встретится с московским «Динамо», а «Салават Юлаев» 2 декабря в Хельсинки — с финским «Йокеритом».

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2020, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Гранлунд (Маннинен, Хартикайнен) – 62:48' (4x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020