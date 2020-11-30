Гол Гранлунда в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Автомобилистом»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Маркус Гранлунд, которому ассистировали Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен. Голкипер «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов оформил шат-аут, отразив 31 бросок.

Это шестое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 3 декабря дома встретится с московским «Динамо», а «Салават Юлаев» 2 декабря в Хельсинки — с финским «Йокеритом».