Гол Гранлунда в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Автомобилистом»
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Маркус Гранлунд, которому ассистировали Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен. Голкипер «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов оформил шат-аут, отразив 31 бросок.
Это шестое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 3 декабря дома встретится с московским «Динамо», а «Салават Юлаев» 2 декабря в Хельсинки — с финским «Йокеритом».
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