Московское «Динамо» подтвердило обмен Пулккинена в «Локомотив» на Пяаярви
Московское «Динамо» обменяло форварда Теэму Пулккинена в ярославский «Локомотив» на нападающего Магнуса Пяаярви, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Пяаярви выступал за ярославский «Локомотив» с 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в 26 матчах забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+3» и пяти минутах штрафного времени.
Пулккинен выступал за московское «Динамо» с 2019 года. В 22 встречах регулярного чемпионата забил девять голов и отдал пять результативных передач при коэффициенте полезности «+3» и 16 минутах штрафа. 28-летний форвард травмирован до конца декабря 2020 года.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
«Локомотив» обменяет Пяаярви в московское «Динамо» на Пулккинена
- 30 ноября 2020
-
20:02
-
19:56
-
19:49
-
19:28
-
18:58
-
18:48
-
18:28
-
17:42
-
17:35
-
17:11
-
16:25
-
16:18
-
15:54
-
15:35
-
15:18
-
15:01
-
14:29
-
13:50
-
13:35
-
13:17
-
12:48
-
12:11
-
11:44
-
11:17
-
10:55
-
10:31
-
10:17
-
09:45
-
09:12
-
08:37
- 29 ноября 2020
-
23:50
-
23:29
-
22:55
-
22:40
-
22:20
Партнерский контент