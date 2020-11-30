Московское «Динамо» подтвердило обмен Пулккинена в «Локомотив» на Пяаярви

Московское «Динамо» обменяло форварда Теэму Пулккинена в ярославский «Локомотив» на нападающего Магнуса Пяаярви, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Пяаярви выступал за ярославский «Локомотив» с 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в 26 матчах забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+3» и пяти минутах штрафного времени.

Пулккинен выступал за московское «Динамо» с 2019 года. В 22 встречах регулярного чемпионата забил девять голов и отдал пять результативных передач при коэффициенте полезности «+3» и 16 минутах штрафа. 28-летний форвард травмирован до конца декабря 2020 года.

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