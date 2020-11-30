Кровопусков: Пулккинен — прирождённый снайпер, но от связки во втором звене ждали большего

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал обмен форварда Теэму Пулккинена в ярославский «Локомотив» на нападающего Магнуса Пяаярви.

«Близится решающий отрезок сезона, и мы ищем возможности усилить игру команды, в том числе с помощью кадровых решений. Пулккинен — прирождённый снайпер, но от связки во втором звене мы ждали большего. Тем более что индивидуальный потенциал каждого из хоккеистов, собранных в этой тройке, был весьма высок.

Пяаярви-Свенссон в свою очередь не только силён индивидуально, но и способен усилить наше командное взаимодействие. Рассчитываем, что он добавит атакующей мощи нашей команде как в равных составах, так и в большинстве. Ну а Теэму, конечно, желаем удачи и говорим ему спасибо за время, которое он отыграл в «Динамо», — приводит слова Кровопускова пресс-служба клуба.