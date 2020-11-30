Кровопусков: Пулккинен — прирождённый снайпер, но от связки во втором звене ждали большего

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал обмен форварда Теэму Пулккинена в ярославский «Локомотив» на нападающего Магнуса Пяаярви.
«Близится решающий отрезок сезона, и мы ищем возможности усилить игру команды, в том числе с помощью кадровых решений. Пулккинен — прирождённый снайпер, но от связки во втором звене мы ждали большего. Тем более что индивидуальный потенциал каждого из хоккеистов, собранных в этой тройке, был весьма высок.
Пяаярви-Свенссон в свою очередь не только силён индивидуально, но и способен усилить наше командное взаимодействие. Рассчитываем, что он добавит атакующей мощи нашей команде как в равных составах, так и в большинстве. Ну а Теэму, конечно, желаем удачи и говорим ему спасибо за время, которое он отыграл в «Динамо», — приводит слова Кровопускова пресс-служба клуба.
- 30 ноября 2020
-
20:02
-
19:56
-
19:49
-
19:28
-
18:58
-
18:48
-
18:28
-
17:42
-
17:35
-
17:11
-
16:25
-
16:18
-
15:54
-
15:35
-
15:18
-
15:01
-
14:29
-
13:50
-
13:35
-
13:17
-
12:48
-
12:11
-
11:44
-
11:17
-
10:55
-
10:31
-
10:17
-
09:45
-
09:12
-
08:37
- 29 ноября 2020
-
23:50
-
23:29
-
22:55
-
22:40
-
22:20