Лямся: Тарасов помог «Салавату Юлаеву», хоккейные боги сегодня были на его стороне

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:0 ОТ).
«Мы знали, что соперник не выигрывал пять матчей подряд. Готовились к тяжёлому матчу. Ключом к победе стала игра в меньшинстве, мы хорошо выдержали напор соперника. Также отмечу замечательные действия Даниила Тарасова. Молодой голкипер помог нам, сегодня на его стороне были хоккейные боги.
Я очень доволен сегодняшним результатом. Сейчас середина сезона, очень важный этап, рад, что добились результата. Нам нужно улучшать статистику вбрасываний, но это работа не только центральных нападающих, но и всей пятёрки.
Сошников сам просил обмена, мы понимали ситуацию изнутри. У Никиты были шансы играть у нас, все остальные детали мы уже комментировали», — приводит слова Лямся пресс-служба лиги.
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