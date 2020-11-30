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Лямся: Тарасов помог «Салавату Юлаеву», хоккейные боги сегодня были на его стороне

Лямся: Тарасов помог «Салавату Юлаеву», хоккейные боги сегодня были на его стороне
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:0 ОТ).

«Мы знали, что соперник не выигрывал пять матчей подряд. Готовились к тяжёлому матчу. Ключом к победе стала игра в меньшинстве, мы хорошо выдержали напор соперника. Также отмечу замечательные действия Даниила Тарасова. Молодой голкипер помог нам, сегодня на его стороне были хоккейные боги.

Я очень доволен сегодняшним результатом. Сейчас середина сезона, очень важный этап, рад, что добились результата. Нам нужно улучшать статистику вбрасываний, но это работа не только центральных нападающих, но и всей пятёрки.

Сошников сам просил обмена, мы понимали ситуацию изнутри. У Никиты были шансы играть у нас, все остальные детали мы уже комментировали», — приводит слова Лямся пресс-служба лиги.

Гол Гранлунда в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Автомобилистом»
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