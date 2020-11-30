«Йокерит» в серии буллитов обыграл СКА, прервав четырёхматчевую победную серию «армейцев»

Финский «Йокерит» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Йокерита» Ессе Йоэнсуу. Голкипер гостей Андерс Линдбек отразил 27 бросков. Единственную шайбу у СКА забросил Кирилл Марченко.

Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия российского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 2 декабря дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а СКА 3 декабря в Магнитогорске — с местным «Металлургом».