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«Йокерит» в серии буллитов обыграл СКА, прервав четырёхматчевую победную серию «армейцев»

«Йокерит» в серии буллитов обыграл СКА, прервав четырёхматчевую победную серию «армейцев»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Йокерита» Ессе Йоэнсуу. Голкипер гостей Андерс Линдбек отразил 27 бросков. Единственную шайбу у СКА забросил Кирилл Марченко.

Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия российского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 2 декабря дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а СКА 3 декабря в Магнитогорске — с местным «Металлургом».

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2020, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Б
Йокерит
Хельсинки
1:0 Марченко (Ожиганов, Кетов) – 10:32' (5x5)   1:1 Хаапала (Мяэналанен, Пакаринен) – 36:22' (5x5)   1:2 Йоэнсуу – 65:00' (ПБ)
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