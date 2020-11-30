Рижское «Динамо» потерпело третье поражение кряду, в гостях проиграв «Витязю»

«Витязь» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Михаила Кравца.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Юрий Паутов, в его активе два гола и одна результативная передача. Дубль в составе победителей на счету Данилы Моисеева. Александр Сёмин набрал 2 (0+2) очка. Единственную шайбу в составе рижан забросил Микс Индрашис.

Это третий кряду проигрыш латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Динамо» в Риге — с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 3 декабря.