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Главный арбитр КХЛ: будем напалмом выжигать симуляции. Мужиками нужно быть

Главный арбитр КХЛ: будем напалмом выжигать симуляции. Мужиками нужно быть
Хоккей / КХЛ 0

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов призвал хоккеистов КХЛ воздержаться от симуляций во время матчей.

«На прошлой неделе было такое количество симуляций, что хочется обратиться к игрокам и сказать, что КХЛ всегда следит за этими приукрашиваниями и будет их напалмом выжигать.

Игроки должны помнить, что это наказывается и денежным штрафом. Мы хотим очиститься от этого, ведь это мужской вид спорта. Если в эпизоде есть удаление, то судьи его всегда дадут, с этим проблем нет. Да, судьи могут что-то пропустить, они не роботы, но, ребят, мужиками нужно быть», — сказал Анисимов в программе «Все на хоккей!» на «Матч ТВ».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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