Главный арбитр КХЛ: будем напалмом выжигать симуляции. Мужиками нужно быть

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов призвал хоккеистов КХЛ воздержаться от симуляций во время матчей.

«На прошлой неделе было такое количество симуляций, что хочется обратиться к игрокам и сказать, что КХЛ всегда следит за этими приукрашиваниями и будет их напалмом выжигать.

Игроки должны помнить, что это наказывается и денежным штрафом. Мы хотим очиститься от этого, ведь это мужской вид спорта. Если в эпизоде есть удаление, то судьи его всегда дадут, с этим проблем нет. Да, судьи могут что-то пропустить, они не роботы, но, ребят, мужиками нужно быть», — сказал Анисимов в программе «Все на хоккей!» на «Матч ТВ».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».