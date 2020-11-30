Скудра: провели хороший матч, но за пять минут его проиграли во втором периоде

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:4).
«Провели очередной хороший матч, но буквально за пять минут его проиграли во втором периоде. «Витязь» бросил семь раз – три гола. Всё дело решили мелочи – два удаления в зоне атаки. Получили абсолютно ненужные голы, лёгкие… Создать столько моментов… У нас один человек сегодня мог забивать четырежды и решать исход матча.
Сейчас у нас все более-менее в строю. Если брать последние девять матчей, то во всех, за исключением одного, мы показали очень и очень достойный хоккей. Ребят не в чем упрекнуть», — приводит слова Скудры пресс-служба КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Динамо» в Риге — с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 3 декабря.
- 30 ноября 2020
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