Марьямяки — о победе в матче со СКА: знали, что оборона — сильная сторона «Йокерита»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:1 Б).
«Мы знали, что оборона — наша сильная сторона. Второй период у нас получился самым удачным. Понравилось, как мы играли на этом отрезке. Приятно, что завершаем выезд победой», — цитирует Марьямяки пресс-служба КХЛ.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Йокерита» Ессе Йоэнсуу. Голкипер гостей Андерс Линдбек отразил 27 бросков. Единственную шайбу у СКА забросил Кирилл Марченко.
Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия российского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 2 декабря дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а СКА 3 декабря в Магнитогорске — с местным «Металлургом».
- 1 декабря 2020
-
08:03
- 30 ноября 2020
-
23:56
-
23:48
-
23:19
-
23:05
-
23:01
-
22:31
-
21:57
-
21:51
-
21:25
-
21:21
-
21:02
-
20:29
-
20:02
-
19:56
-
19:49
-
19:28
-
18:58
-
18:48
-
18:28
-
17:42
-
17:35
-
17:11
-
16:25
-
16:18
-
15:54
-
15:35
-
15:18
-
15:01
-
14:29
-
13:50
-
13:35
-
13:17
-
12:48
-
12:11