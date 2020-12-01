Марьямяки — о победе в матче со СКА: знали, что оборона — сильная сторона «Йокерита»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:1 Б).

«Мы знали, что оборона — наша сильная сторона. Второй период у нас получился самым удачным. Понравилось, как мы играли на этом отрезке. Приятно, что завершаем выезд победой», — цитирует Марьямяки пресс-служба КХЛ.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Йокерита» Ессе Йоэнсуу. Голкипер гостей Андерс Линдбек отразил 27 бросков. Единственную шайбу у СКА забросил Кирилл Марченко.



Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия российского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 2 декабря дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а СКА 3 декабря в Магнитогорске — с местным «Металлургом».