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Кравец — о победе: во втором периоде включили скорости, голову и старание

Кравец — о победе: во втором периоде включили скорости, голову и старание
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:1).

«Нервная игра. Второй период получился гораздо лучше первого. Мы включили скорости, включили голову, старание. Неплохо выглядели и в первом периоде, но и сопернику дали создать очень много возможностей. Благодарю ребят за то, что вовремя включились», — приводит слова Кравеца официальный сайт КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Юрий Паутов, в его активе два гола и одна результативная передача. Дубль в составе победителей на счету Данилы Моисеева. Александр Сёмин набрал 2 (0+2) очка. Единственную шайбу в составе рижан забросил Микс Индрашис.

Это третий кряду проигрыш латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Динамо» в Риге — с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 3 декабря.

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